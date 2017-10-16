Азербайджанский Unibank предлагает кредиты на выгодных условиях

16 октября 2017 20:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня независимости каждый клиент Unibank до 21 октября сможет обратиться в филиалы банка для получения кредита с 0% комиссией.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, каждый, имеющий официальный доход свыше 174 манатов, может взять кредит по условиям этой кампании.

Какие преимущества вы получаете, взяв кредит в Unibank?

- Комиссия за кредитные процедуры составляет 0%;

- Страховка не требуется;

- Срок кредита до 36-ти месяцев;

- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту начинаются от 19 манат;

- Поручитель не требуется;

- Кредитные процедуры очень просты.

Для получения кредита, вы можете обратиться в филиалы банка. Оставить заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись через мессенджер whatsapp по номеру 050 778 8117.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank, обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что 7 филиалов Unibank: “Аджеми”, “Нефтчиляр”, 15-ый филиал (напротив парка им.С.Вургуна), “Нариманов”, “Хырдалан”, “Барда”, “Сумгаит” и “Гянджа” с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и в субботнем режиме. А до 15 ноября филиалы “Аджеми” и 19-ый (Бакиханова) будут оказывать услуги каждый день с 09.00 до 20.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

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