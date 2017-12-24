Актюбинская область Казахстана привлекла больше миллиарда долларов инвестиций в 2017 году

БАКУ /Trend/ - Несмотря на кризис и снижение спроса на нефть и цветные металлы, в Актюбинской области Казахстана по итогам 2017 года ожидается рост экономики на уровне пяти процентов. Об этом сказал руководитель области Бердыбек Сапарбаев на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Основные социально-экономические показатели по итогам текущего года выше, чем в прошлом году, и это хороший фундамент для следующего года, чтобы выполнить все обязательства перед населением», - сказал Сапарбаев, передают казахские СМИ.

В регионе отмечается рост жилищного строительства. Если в 2015 году было введено в строй 365 тысяч квадратных метров жилья, то по итогам 2017 года ожидается ввод не менее 750 тысяч квадратных метров.

В области активно строятся новые микрорайоны по программе «Нурлы жер».

«Наконец на полную мощность заработали такие крупные промышленные объекты как рельсобалочный, новый ферросплавный, Жанажольский газоперерабатывающий заводы. Мы работаем над расширением производственной базы, привлечением инвестиций. Мы обещали, что в этом году в экономику области будет привлечено не менее 450 миллиардов тенге (1,3 миллиарда долларов) инвестиций и эта задача близка к выполнению», - сказал Сапарбаев.

(Автор: Али Мустафаев)

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