Узбекистан и Нидерланды будут обмениваться информацией в налоговой сфере

ТАШКЕНТ /Trend/ - Обмен информацией между Узбекистаном и Нидерландами в налоговой сфере для предотвращения уклонения от уплаты налогов получил законодательную основу.

Так, 31 декабря вступает в силу подписанный шестого февраля 2017 года в Гааге Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Узбекистаном и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал от 18 октября 2001 года.

Как сообщили в МИД Узбекистана, документом предусматривается внесение в указанную Конвенцию изменений, направленных на расширение эффективных механизмов обмена информацией в налоговой сфере для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Данный международный договор будет способствовать укреплению узбекско-нидерландского сотрудничества в борьбе с налоговыми правонарушениями и обеспечивать соблюдение налогового законодательства двух стран.

Напомним, что Протокол, подписанный в Гааге шестого февраля, вносит в соглашение пункт, в соответствии с которым стороны могут обмениваться налоговой информацией по требованию одной из сторон. В частности, стороны должны будут раскрывать данные, относящиеся к банковской тайне.

Протокол базируется на стандартах, выработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и предусматривает необходимость подачи специального запроса, в частности, подаваемого в рамках проведения уголовных дел, связанных с коррупцией и финансовыми махинациями.

В этом году отмечается 25-летие установления между Узбекистаном и Нидерландами дипломатических отношений, которые всегда развивались на основе взаимовыгодного сотрудничества и взаимоуважения. В Нидерландах придают важное значение сотрудничеству с Узбекистаном в рамках Европейского союза. Посредством сотрудничества с ЕС стороны взаимодействуют по ряду важных направлений, в том числе в экономической сфере, по вопросам верховенства права, административного управления и образования.

(Автор: Диана Алиева)

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