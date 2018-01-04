Официальный курс маната к мировым валютам на 4 января (Версия 2)

4 января 2018 10:00 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:26)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое января установлен на уровне 1,7001 и 2,0431 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

04.01.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.0431

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3319

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0922

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8558

1 бразильский реал

1 BRL

0.525

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1371

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1597

1 чешская крона

1 CZK

0.0801

1 чилийский песо

1 CLP

0.2801

1 китайский юань

1 CNY

0.2613

1 датская крона

1 DKK

0.2744

1 грузинский лари

1 GEL

0.6601

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0268

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2985

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.2079

1 швейцарский франк

1 CHF

1.739

1 израильский шекель

1 ILS

0.4927

1 канадский доллар

1 CAD

1.3564

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6394

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4231

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0878

1 молдавская лея

1 MDL

0.0992

1 египетский фунт

1 EGP

0.0961

1 норвежская крона

1 NOK

0.2097

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0209

1 польский злотый

1 PLN

0.4924

1 российский рубль

1 RUB

0.0297

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2782

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4249

1 турецкая лира

1 TRY

0.4495

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0575

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1929

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.061

100 японских иен

100 JPY

1.5091

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2077

Золото (1 унция)

1 XAU

2223.7818

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.9599

Платина (1 унция)

1 XPT

1607.8696

Палладий (1 унция)

1 XPD

1843.988

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