В Китае завершено строительство первого в мире железнодорожного арочного моста

БАКУ /Trend/ - На днях завершилось пятилетнее строительство первого в мире железнодорожного арочного моста, "внедренного" типа с глубоко вмонтированным в скалу фундаментом арочных опор -- мегамоста через реку Еланхэ в уезде Тунцзы городского округа Цзуньи провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай).

В ближайшее время мост вместе со скоростной железной дорогой Чунцин - Гуйян будет введен в тестовую эксплуатацию.

Мегамост черех Еланхэ - один из ключевых объектов магистрали Чунцин - Гуйян. Железнодорожное полотно моста имеет две колеи.

Опорная арка основной секции относится к "корзинному" типу.

Самый длинный 370-метровый пролет на сегодняшний день является рекордным среди мостов подобной конструкции в Китае.

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