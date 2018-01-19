Почему отличаются статданные по экспорту нефти у SOCAR и Госкомтаможни Азербайджана? (версия 2)

19 января 2018 13:53 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Различия в показателях по экспорту нефти, опубликованных Государственным таможенным комитетом (ГТК) и азербайджанской госкомпанией SOCAR, объясняются различной методологией подсчета.

Об этом сказал начальник Главного управления ГТК по оценке эффективности и программам развития Игбал Бабаев в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

По его словам, основной причиной различия статистических данных, является то, что статистика ГТК по экспорту ведется на основе декларации.

"Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент прокачки нефти по трубопроводу. Обычно декларации по продажам нефти поступают в ГТК через два-три месяца. Поэтому данные могут отличаться на каком-то отрезке времени", - сказал Бабаев.

Он добавил, что в прошлом году в международное понятие экспорта были внесены некоторые изменения.

"Понятие пересечение границы и экспорта стали отличаться друг от друга. Ранее любой товар, пересекший границу, считался экспортированным. Но сегодня товар считается экспортированным с момента подписания декларации. Есть еще один термин - таможенная зона вне страны. Для нас подобной таможенной зоной можно назвать порт Джейхан. Поставка нефти в данный порт не является экспортом, и только после вывода на биржу и составления декларации данная нефть считается экспортированной", - отметил Бабаев.

Отметим, что по данным ГТК Азербайджан в 2017 году экспортировал 27,2 миллиона тонн нефти, тогда как по данным SOCAR экспорт составил 31,2 миллиона тонн.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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