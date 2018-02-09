Назначен новый гендиректор АБР по Центральной и Западной Азии

БАКУ /Trend/ - Вернер Липах (Werner Liepach) назначен новым генеральным директором Азиатского банка развития (АБР) по региону Центральная и Западная Азия, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальном сайте АБР.

Он сменил в этой должности Шона О'Салливана.

До нового назначения Лиепах был заместителем генерального директора и старшим советником по региону. Он также занимал с 2011 по 2017 годы должность странового директора АБР в Пакистане.

Согласно информации, Липах возглавит деятельность по взаимодействию АБР с 10 странами региона - Азербайджаном, Афганистаном, Арменией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Он будет управлять региональным портфелем АБР, который теперь составляет 18,6 миллиарда долларов по 155 проектам.

Липах будет управлять семью секторальными подразделениями в штаб-квартире АБР и 10 страновыми отделениями, занимающимися вопросами энергетики; окружающей среды, природных ресурсов и сельского хозяйства; транспорта, государственного управления, финансового сектора и торговли; регионального сотрудничества и координации операций; социальными вопросами и вопросами развития городов и водных ресурсов. Он также будет руководить процессом взаимодействия АБР с программой Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), одной из крупнейших программ регионального сотрудничества в Азии.

"Центральная и Западная Азия переживают колоссальные изменения, поскольку страны региона расширяют торговлю и продолжают сокращать масштабы нищеты. АБР будет продолжать работать с правительствами и партнерами в области развития по всему региону, чтобы обеспечить инклюзивный рост за счет расширения возможностей подключения и улучшения физической и социальной инфраструктуры", - сказал Липах, слова которого приведены в сообщении.

Отметим, что Вернер Липах имеет степень доктора экономических наук, а также степень магистра в области управления.

АБР был учрежден в 1966 году, его членами являются 67 стран. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)

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