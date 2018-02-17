Гейдар Асадов прокомментировал изменения в стоимости лука в Азербайджане

17 февраля 2018 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день стоимость лука в Азербайджане достигла своего реального значения, сказал в субботу журналистам министр сельского хозяйства страны Гейдар Асадов, комментируя повышение цен на данный продукт.

По словам министра, в настоящее время себестоимость килограмма лука в среднем составляет 0,35 маната.

"Фермеры должны продавать лук за 0,45 маната, чтобы получать прибыль. В противном случае это станет нерентабельным для них. После этого оптовики, перевозчики, упаковщики и другие добавляют к продукции определенную маржу, и в итоге розничная цена на лук достигает 0,6-0,7 маната", - сказал министр.

Асадов отметил, что в ближайшее время в ценах на лук не ожидается серьезных изменений.

"Уместно напомнить, что стоимость лука даже до девальвации иногда превышала 0,7 маната. Я считаю, что сегодня стоимость лука достигла своего реального значения. Если этого бы не случилось, фермеры бы потеряли интерес к производству, что создало бы риски для нашего экспорта. Я считаю, текущую цену нормальной и не считаю, что произойдут какие-либо серьезные изменения в стоимости", - сказал Асадов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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