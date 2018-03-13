Азербайджан и Иран в ближайшее время подпишут крупное кредитное соглашение

ТЕГЕРАН /Trend/ - Азербайджан и Иран планируют в конце марта подписать кредитное соглашение по финансированию строительства железной дороги Решт-Астара.

Об этом, как передает собкор Trend, во вторник журналистам сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, находящийся с визитом в Тегеране.

Как отметил министр, соглашение будет подписано во время визита президента Ирана Хасана Роухани в Азербайджан.

Ожидается, что строительство железной дороги завершится в течение трех лет.

Министр подчеркнул, что открытие железной дороги, который является частью международного транспортного коридора “Север-Юг”, позволит поставлять товары с Запада на Восток и обратно.

“Это увеличит экономический потенциал наших стран и не только наших, но и всего региона. Таким образом, Азербайджан и Иран внесут свой вклад в обеспечение безопасности в регионе”, - добавил министр.

Как ранее сообщалось, стоимость кредитного соглашения составляет 500 миллионов долларов.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

(Авторы: Азад Гасанли, Камьяр Эгбалнежад. Редактор: Хазар Ахундов)

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