В Азербайджане объявлена новая программа геологоразведки на золотых месторождениях

БАКУ /Trend/ - Компания Anglo Asian Mining (ААМ), производитель золота в Азербайджане, планирует в 2018 году потратить около шести миллионов долларов на новую программу геологической разведки и оценки в стране, сообщает компания.

Согласно сообщению, 2018 год станет первым годом трехлетней программы геологоразведочных работ на близлежащих, заброшенных и новых участках. Целью работ является доступ к новым объемам золота взамен уже добытых унций, продления минимального срока службы действующих шахт до 10 лет, увеличение инвентаризации ресурсов компании и открытие новых месторождений полезных ископаемых.

Программа будет основываться на результатах геологоразведочных работ 2017 года и всесторонне охватывать три крупных области месторождений - контрактную зону "Гедабек" на западе Азербайджана, где расположены рудники "Гедабек" и "Угур" и подземная шахта "Гадир", контрактную зону "Гоша", которая находится в 50 километрах от "Гедабек", а также контрактную зону "Ордубад", расположенную в Нахчыване.

Всего в рамках работ планируется около 43,5 тысячи метров поверхностного и подземного бурения.

"Я очень рад объявить об этой программе геологоразведки, которая будет основываться на успехе предыдущих нескольких лет, в течение которых мы открыли месторождения "Угур" и "Гадир". Мы показали, что можем быстро окупить новые месторождения, примером которых является "Угур", которое мы ввели в эксплуатацию менее чем через 12 месяцев после открытия", - сказал генеральный директор Anglo Asian Реза Вазири.

Как в свою очередь сообщает директор Anglo Asian Group по геологии и горнодобывающей промышленности Стивен Уэстхед, помимо обширной программы бурения, будет проведена аэрогеографическая съемка для изучения потенциала месторождений "Гоша" и "Ордубад".

Компания Anglo Asian Mining PLC имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу" - на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA.

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении "Гедабек". В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.

Добытое на месторождениях золото направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся на счету правительства.

В 2017 году ААМ добыла в Азербайджане 59 617 унции золота, 1 991 тонны меди и 172 853 унции серебра. В этом году компания планирует добыть 84 тысячи унций в золотом эквиваленте.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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