В Азербайджане объявлена новая программа геологоразведки на золотых месторождениях

28 марта 2018 08:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Anglo Asian Mining (ААМ), производитель золота в Азербайджане, планирует в 2018 году потратить около шести миллионов долларов на новую программу геологической разведки и оценки в стране, сообщает компания.

Согласно сообщению, 2018 год станет первым годом трехлетней программы геологоразведочных работ на близлежащих, заброшенных и новых участках. Целью работ является доступ к новым объемам золота взамен уже добытых унций, продления минимального срока службы действующих шахт до 10 лет, увеличение инвентаризации ресурсов компании и открытие новых месторождений полезных ископаемых.

Программа будет основываться на результатах геологоразведочных работ 2017 года и всесторонне охватывать три крупных области месторождений - контрактную зону "Гедабек" на западе Азербайджана, где расположены рудники "Гедабек" и "Угур" и подземная шахта "Гадир", контрактную зону "Гоша", которая находится в 50 километрах от "Гедабек", а также контрактную зону "Ордубад", расположенную в Нахчыване.

Всего в рамках работ планируется около 43,5 тысячи метров поверхностного и подземного бурения.

"Я очень рад объявить об этой программе геологоразведки, которая будет основываться на успехе предыдущих нескольких лет, в течение которых мы открыли месторождения "Угур" и "Гадир". Мы показали, что можем быстро окупить новые месторождения, примером которых является "Угур", которое мы ввели в эксплуатацию менее чем через 12 месяцев после открытия", - сказал генеральный директор Anglo Asian Реза Вазири.

Как в свою очередь сообщает директор Anglo Asian Group по геологии и горнодобывающей промышленности Стивен Уэстхед, помимо обширной программы бурения, будет проведена аэрогеографическая съемка для изучения потенциала месторождений "Гоша" и "Ордубад".

Компания Anglo Asian Mining PLC имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу" - на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA.

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении "Гедабек". В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.

Добытое на месторождениях золото направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся на счету правительства.

В 2017 году ААМ добыла в Азербайджане 59 617 унции золота, 1 991 тонны меди и 172 853 унции серебра. В этом году компания планирует добыть 84 тысячи унций в золотом эквиваленте.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Производитель золота в Азербайджане увеличит объем буровых работ
Бизнес 27 марта 17:15
Производителю золота в Азербайджане вновь продлили сроки погашения кредита
Бизнес 10 января 18:19
Акции производителя золота в Азербайджане выросли за 2017 год на более чем 33%
Бизнес 4 января 13:20
Производитель золота в Азербайджане сократил кредитную задолженность
Бизнес 14 октября 2017 11:53
Добыча золота в Азербайджане сократилась почти на четверть
Бизнес 14 октября 2017 10:47
Производитель золота в Азербайджане планирует завершить год с прибылью
Бизнес 21 сентября 2017 13:05
Азербайджан огласил затраты на разработку золоторудного месторождения "Угур"
Бизнес 21 сентября 2017 11:24
Азербайджан начал добычу золота на месторождении "Угур"
Бизнес 13 сентября 2017 16:48
Производитель золота в Азербайджане увеличил прогноз по добыче на 2017 год
Бизнес 2 июля 2017 09:17
Производитель золота в Азербайджане увеличил прогноз по добыче на 2017 год
Бизнес 30 июня 2017 17:20
Производитель золота в Азербайджане привлек кредит еще у одного местного банка
Бизнес 18 января 2017 12:49
Азербайджан почти вшестеро увеличил добычу серебра
Бизнес 17 января 2017 18:05
Производитель золота в Азербайджане снизил прогнозы по добыче на 2016 г.
Бизнес 30 ноября 2016 18:36
Производитель золота в Азербайджане сэкономит в год более $2 млн
Бизнес 30 ноября 2016 18:21
В Азербайджане открыто новое месторождение золота
Бизнес 17 октября 2016 11:07
Азербайджан незначительно сократил добычу золота
Бизнес 13 октября 2016 11:36
Акции производителя золота в Азербайджане подорожали втрое
Бизнес 3 сентября 2016 10:14
С начала 2016 года стоимость акций производителя золота в Азербайджане выросла втрое
Бизнес 25 августа 2016 11:54