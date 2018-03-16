Узбекистан и Казахстан увеличат взаимный товарооборот в 2,5 раза

16 марта 2018 01:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Казахстан договорились довести взаимный товарооборот до трех миллиардов долларов в 2018 году и до пяти миллиардов долларов к 2020 году.

Как сообщают узбекские СМИ, договорённость была достигнута в рамках состоявшегося накануне в Астане 17 заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном с участием первых заместителей премьер-министров Ачилбая Раматова и Аскара Мамина.

Как сообщила пресс-служба главы правительства Казахстана, товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном в 2017 году составил два миллиарда долларов, что на 31,2 процента выше показателя 2016 года.

Как было отмечено на встрече, за прошедший год проведено два крупных бизнес-форума, подписаны коммерческие соглашения на сумму более одного миллиарда долларов. Работают четыре торговых дома по поставкам продовольственной продукции, в сфере нефтехимии и химии. Также утверждены учредительные документы по торговому дому фармацевтической промышленности.

Компании «Узавтосаноат» и «СарыаркаАвтоПром» реализуют совместный проект по экспорту продукции на внешние рынки, включая рынок Евразийского экономического союза, рассматривается возможность вхождения капитала «Узавтосаноат» в «СарыаркаАвтоПром».

Отмечалось, что в рамках Года Узбекистана в Казахстане, открытие которого состоялось в четверг, запланировано проведение более 200 мероприятий в сфере экономики, туризма, культурно-гуманитарной области.

В 2017 году отмечен рост взаимных объемов перевозок железнодорожным транспортом на восемь процентов, до более 20,5 миллиона тонн. За два месяца текущего года объемы перевозок увеличились по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 44 процента.

Стороны договорились о запуске с апреля регулярных железнодорожных пассажирских рейсов по маршруту «Самарканд-Астана».

На переговорах говорилось о необходимости разработки правового механизма по использованию трансграничных водных ресурсов Центральной Азии, способствующего налаживание конструктивного диалога с учетом интересов всех государств региона.

По итогам заседания подписаны план мероприятий по проведению Года Узбекистана в Казахстане и ряд торгово-экономических соглашений.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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