Китай стал самым быстрорастущим рынком для Tesla

26 марта 2018 11:15 (UTC+04:00)

Американский производитель электромобилей Tesla по итогам 2017 года зафиксировал самый большой рост прибыли на китайском рынке, сообщает агентство "Синьхуа".

Доходы компании от китайского рынка в минувшем году достигли двух миллиардов долларов, что более чем на 90 процентов превзошло уровень предыдущего года, следует из данных китайского филиала Tesla.

Общее количество фирменных зарядных устройств Tesla Supercharger, установленных Tesla в Китае превысило 1000. Данное устройство позволяет зарядить машину полностью за час. Также компания построила в Китае три крупнейшие в мире зарядные станции.

В 2017 году Tesla представила на китайском рынке модифицированные версии моделей S и X, соответствующие стандартам китайских зарядных устройств.

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Azernews Newspaper
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