Китай открыл новый маршрут для грузоперевозок до Германии

29 марта 2018 16:06 (UTC+04:00)

Контейнеры с автозапчастями и другими товарами накануне впервые отправились из города Сянъян провинции Хубэй (Центральный Китай) в город Ухань, где будут погружены на поезд, курсирующий по маршруту Ухань-Гамбург в рамках международных грузовых перевозок Китай-Европа, сообщает агентство "Синьхуа".

Поезд, груженный автомобильными двигателями, подшипниками, приборами и другими автозапчастями, следует по новому маршруту впервые. Он пересечет границу на КПП Алашанькоу (Синьцзян-Уйгурский автономный район) и примерно через 15 дней прибудет в германский город Гамбург, преодолев 12 тысяч километров.

Планируется, что поезд будет отправляться по новому маршруту раз в неделю.

Город Сянъян, расположенный на северо-западе провинции Хубэй, является важным центром производства автомобилей и авиационного оборудования в Центральном Китае.

С начала этого года по 23 марта из Уханя в Европу было отправлено 109 грузовых поездов с 9 812 контейнерами. Маршруты Ухань-Европа охватывают более 60 городов в 28 странах, расположенных вдоль "Пояса и пути".

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