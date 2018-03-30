Официальный курс маната к мировым валютам на 30 марта (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0933 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют 30.03.18 1 доллар США 1 USD 1,7 1 евро 1 EUR 2,0933 1 австралийский доллар 1 AUD 1,3056 1 аргентинский песо 1 ARS 0,0844 100 белорусских рублей 100 BYR 0,8707 1 бразильский реал 1 BRL 0,5142 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,1438 100 южнокорейских вон 100 KRW 0,1596 1 чешская крона 1 CZK 0,0825 1 чилийский песо 1 CLP 0,2811 1 китайский юань 1 CNY 0,2711 1 датская крона 1 DKK 0,2808 1 грузинский лари 1 GEL 0,7041 1 гонконгский доллар 1 HKD 0,2166 1 индийская рупия 1 INR 0,0261 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2,3855 100 индонезийских рупий 100 IDR 0,0124 100 иранских риалов 100 IRR 0,0037 1 шведская крона 1 SEK 0,2035 1 швейцарский франк 1 CHF 1,7807 1 израильский шекель 1 ILS 0,4852 1 канадский доллар 1 CAD 1,3192 1 кувейтский динар 1 KWD 5,6722 1 казахский тенге 1 KZT 0,0053 1 киргизский сом 1 KGS 0,0249 100 ливанских фунтов 100 LBP 0,1124 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,4403 1 мексиканский песо 1 MXP 0,0935 1 молдавский лей 1 MDL 0,1032 1 египетский фунт 1 EGP 0,0963 1 норвежская крона 1 NOK 0,2169 100 узбекских сомов 100 UZS 0,0209 1 польский злотый 1 PLN 0,4969 1 российский рубль 1 RUB 0,0297 1 сингапурский доллар 1 SGD 1,2969 1 саудовский риал 1 SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2,4712 1 турецкая лира 1 TRY 0,4308 1 тайваньский доллар 1 TWD 0,0584 1 таджикский сомони 1 TJS 0,1926 1 новый туркменский манат 1 TMM 0,4857 1 украинская гривна 1 UAH 0,0642 100 японских иен 100 JPY 1,5997 1 новозеландский доллар 1 NZD 1,2293

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