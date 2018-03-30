В руководстве PASHA Bank новые назначения

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации новой Стратегии развития на 2018-2020 гг. вступили в силу изменения в составе Совета Правления ведущего корпоративного банка Азербайджана - PASHA Bank.
Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.
Так, в связи с обновлением организационной структуры занимавший ранее позиции члена правления, заместителя председателя правления банка Джавид Гулиев назначен членом правления, заместителем председателя правления и главным коммерческим директором PASHA Bank.
Занимавшая ранее позицию члена правления и главного финансового директора банка Хаяля Нагиева назначена членом правления и главным директором по управлению рисками PASHA Bank.
На позицию члена правления и главного финансового директора банка назначен Бахруз Нагиев, ранее занимавший пост директора департамента казначейства.
Новым членом правления и главным операционным директором PASHA Bank назначен Джалал Оруджев, ранее занимавший пост управляющего директора Международного банка Азербайджана.
Также изменения коснулись и состава Наблюдательного совета банка, членом которого стал Шахин Мамедов, занимающий должность директора по развитию бизнеса и заместителя исполнительного директора PASHA Holding.
По словам председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, обновление Совета Правления направлено, в первую очередь, на обеспечение дальнейшего успешного развития банка в рамках реализации новой Стратегии развития на 2018-2020 гг.
«В следующие три года PASHA Bank будет делать упор на развитие цифровой составляющей бизнеса, в том числе на переходе к обслуживанию клиентов посредством digital-каналов и соответствующую трансформацию бизнес-процессов. Уверен, что реализация намеченных нами планов найдет свое положительное отражение в оперативности и качестве предоставляемого нами клиентского сервиса и дальнейшем укреплении финансовых позиций банка на местном рынке», - подытожил Кязымов.
Обновленный состав Совета Правления PASHA Bank выглядит следующим образом:
Талех Кязымов, председатель правления и главный исполнительный директор
Джавид Гулиев, член правления, заместитель председателя правления и главный коммерческий директор
Хаяля Нагиева, член правления, главный директор по управлению рисками
Бахруз Нагиев, член правления, главный финансовый директор
Джалал Оруджев, член правления, главный операционный директор
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