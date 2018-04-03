Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут выиграть поездку на Чемпионат мира FIFA 2018

3 апреля 2018 15:18 (UTC+04:00)

Владельцы пластиковых карт Visa от банка ВТБ (Азербайджан) получат шанс выиграть поездку на двоих на игру Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Санкт-Петербург, сообщает банк во вторник.

Для этого достаточно стать участником стимулирующей акции «Получите удовольствие от лучших моментов Чемпионата мира по футболу 2018».

Участниками акции становятся владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан), которые в период с 29 марта по 29 апреля 2018 года будут осуществлять безналичные платежи на сумму от 10 манатов. При этом безналичные операции можно совершать как на территории Азербайджана, так и за рубежом, в торговых точках и в онлайн режиме. Безналичную операцию обязательно необходимо зарегистрировать на сайте www.visa.com.az. В розыгрыше главного приза участвует каждая безналичная операция, зарегистрированная и соответствующая условиям. После проведения розыгрыша организаторы сообщают победителю о выигрыше посредством SMS-уведомления или по телефону.

Более подробную информацию о стимулирующей лотерее можно получить, пройдя по ссылке https://www.visa.com.az/dam/VCOM/regional/cemea/azerbaijan/pay-with-visa/promotions/fifa/rules-az.pdf

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Azernews Newspaper
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