Решение суда о ликвидации казахстанского Delta Bank вступило в силу

БАКУ /Trend/ - Решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы о принудительном прекращении деятельности АО «Delta Bank» вступило в силу 25 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Вкладчики и клиенты банка — физические лица имеют право на возмещение вкладов и сумм, размещенных на текущих счетах и платежных карточках до 10 миллионов тенге по депозитам в национальной валюте, и до 5 миллионов тенге по депозитам в иностранной валюте.

Выплата возмещения будет производиться из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) через АО «Банк ЦентрКредит». Банк-агент начнет выплату гарантийного возмещения не позднее 17 мая 2018 года.

Сумма обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения составляет порядка 141 миллиона тенге, количество клиентов — физических лиц, имеющих право на получение возмещения — 2 244 человека, из них 2 242 — в пределах максимальной суммы возмещения.

Общий объем средств КФГД, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 577,6 миллиарда тенге.

Физические лица, имеющие депозиты сверх гарантируемой суммы, и юридические лица вправе получить возмещение от ликвидационной комиссии АО «Delta Bank» в ходе реализации активов банка в порядке и очередности, определенной законодательством Казахстана о банках и банковской деятельности.

Delta Bank лишен лицензии на проведение банковских и иных операций с 3 ноября 2017 года постановлением правления Национального банка Казахстана № 194 от 2 ноября 2017 года. Приказом председателя Нацбанка Казахстана была назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Delta Bank».

В состав временной администрации вошли специалисты Нацбанка и КФГД. Решение о принудительной ликвидации АО «Delta Bank» Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы вынес 13 февраля 2018 года.

Официальный курс на 27 апреля составил 327.92 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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