Казахстанский тенге остается стабильным по отношению к доллару США

5 мая 2018 15:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 20 банков, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+1 (расчет произойдет через день) составил 328,86 тенге за доллар при объеме торгов 33,900 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 328,85 тенге за доллар (-0,14 тенге, по сравнению с предыдущим днем торгов), суммарный объем торгов – 54,800 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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