Коммерческие банки Узбекистана увеличили кредитование инвестпроектов

БАКУ /Trend/ - За январь-май 2018 года коммерческие банки Узбекистана выделили инвестиционные кредиты на общую сумму 15,035 триллиона сумов.

Об этом во вторник сообщил Центральный банк Узбекистана.

Согласно информации, сумма выделенных инвестиционных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла в 2,9 раза.

По итогам января 2018 года банки предоставили инвестиционные кредиты на 2,54 триллиона сумов. Сумма выросла до 4,11 триллиона сумов в феврале и до 5,34 триллиона сумов в марте.

Объем выделенных инвестиционных кредитов достиг 10,72 триллиона сумов по итогам апреля и 15,035 триллиона сумов по итогам мая.

Официальный курс на 26 июня – 7883,99 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.