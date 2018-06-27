МВФ: Правительству Казахстана нужно решить проблемы с рядом банков

БАКУ /Trend/ - Правительству Казахстана нужно решить проблемы с тремя банками «Qazaq Bank», «Delta Bank» и «РБК». Об этом на пресс-конференции сказал глава миссии МВФ по Казахстану, заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Марк Хортон, передают в среду казахские СМИ.

Также он отметил, что банковский сектор Казахстана прошел самую опасную зону.

По его мнению, правительство предприняло ряд правильных шагов для стабилизации ситуации в банковском секторе Казахстана.

«Я думаю, что во время глобального экономического кризиса 2008-2009 годов госорганы представляли необходимую финансовую помощь для того, чтобы обеспечить стабилизацию финансового сектора, поэтому в настоящее время банковский сектор, наверное, самую опасную зону прошел и еще проблемы с более мелкими банками второго уровня, такими как «Qazaq Bank», «Delta Bank», и более крупными банками второго уровня, такими как банк «РБК». Государство продолжает оказывать им поддержку ликвидности, где это является необходимым», - сказал он

Он отметил, что госорганы с осторожностью подходят к банкам, которые продолжают испытывать сложности. И именно поэтому в парламент поступили изменения и дополнения, расширяющие полномочия Нацбанка, чтобы работать с проблемными кредитами, списывать, предоставлять капитал, где это является необходимым.

«Банкам второго уровня необходимо усиливать и укреплять свои операции. У банков есть проблемы с предоставлением кредитов связанным сторонам. Поэтому такие операции в будущем будут подвергаться большему надзору и это также должно дать эффект для того чтобы усилить банковский сектор», - добавил Хортон.

Помимо этого, он обратил внимание, что в 2018 году стал улучшаться институт кредитования. В своей речи он сделал упор на кредитование домохозяйств, что позволяет восстанавливать данный сектор в «достаточно хороших темпах».

«Есть также интерес для того чтобы предоставлять большую финансовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса и корпоративному сектору, поэтому нам представляется, что с теми мерами поддержки, которые были представлены с регуляторными изменениями, которые произошли в отношении полномочий Нацбанка, банковский сектор уже должен быть готов, чтобы выступать в качестве лидера в восстановлении экономического развития Казахстана», - заключил он.

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