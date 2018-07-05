Казахстан приглашает международных бизнесменов участвовать в работе МФЦА

БАКУ /Trend/ - Астана должна стать главным финансовым хабом региона, а в перспективе войти в число ведущих финансовых центров Азии.

Как передают казахские СМИ, об этом сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии открытия Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

«Астана должна стать главным финансовым хабом региона, а в перспективе войти в число ведущих финансовых центров Азии. Хочу пригласить иностранный и отечественный бизнес участвовать в работе МФЦА», - сказал глава государства.

По словам президента Казахстана, МФЦА станет главной проектной фабрикой для всей страны, здесь будут структурироваться сделки для финансирования проектов в ключевых секторах казахстанской экономики.

«Здесь динамично развивается бизнес, функционирует свыше 100 тысяч субъектов предпринимательства. Реализуется концепция умного города по созданию технологически и максимально комфортной жизненной среды. Она ориентирована на модернизацию, развитие транспортной инфраструктуры, систем безопасности, социальной защиты, образования и здравоохранения», - сказал глава государства.

Отметим, что Международный финансовый центр «Астана» - это финансовый хаб для государств Центральной Азии, Южного Кавказа, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы.

МФЦА будет располагаться на территории ЭКСПО - 2017 и использовать современную инфраструктуру и передовые технологии.

Основные направления деятельности МФЦА - развитие рынка капитала, управление активами, управление активами состоятельных частных лиц, исламские финансы, новые финансовые технологии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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