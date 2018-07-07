Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

7 июля 2018 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

25 июня

1,7

2 июля

1,7

26 июня

-

3 июля

1,7

27 июня

1,7

4 июля

1,7

28 июня

1,7

5 июля

1,7

29 июня

1,7

6 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0074 маната (0,3738 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98182 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

25 июня

1,981

2 июля

1,9798

26 июня

-

3 июля

1,9776

27 июня

1,9814

4 июля

1,9828

28 июня

1,9657

5 июля

1,9817

29 июня

1,9814

6 июля

1,9872

Средний курс за неделю

1,977375

Средний курс за неделю

1,98182

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,3704 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0269 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

25 июня

0,0269

2 июля

0,027

26 июня

-

3 июля

0,0268

27 июня

0,0269

4 июля

0,0269

28 июня

0,0269

5 июля

0,0269

29 июня

0,0271

6 июля

0,0269

Средний курс за неделю

0,02695

Средний курс за неделю

0,0269

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0021 маната (0,5722 процента). Средневзвешенный курс составил 0,36616 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

25 июня

0,3654

2 июля

0,3670

26 июня

-

3 июля

0,3679

27 июня

0,3678

4 июля

0,3638

28 июня

0,3672

5 июля

0,3630

29 июня

0,372

6 июля

0,3691

Средний курс за неделю

0,3681

Средний курс за неделю

0,36616

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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