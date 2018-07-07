Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
25 июня
|
1,7
|
2 июля
|
1,7
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
1,7
|
27 июня
|
1,7
|
4 июля
|
1,7
|
28 июня
|
1,7
|
5 июля
|
1,7
|
29 июня
|
1,7
|
6 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0074 маната (0,3738 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98182 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
25 июня
|
1,981
|
2 июля
|
1,9798
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
1,9776
|
27 июня
|
1,9814
|
4 июля
|
1,9828
|
28 июня
|
1,9657
|
5 июля
|
1,9817
|
29 июня
|
1,9814
|
6 июля
|
1,9872
|
Средний курс за неделю
|
1,977375
|
Средний курс за неделю
|
1,98182
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,3704 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0269 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
25 июня
|
0,0269
|
2 июля
|
0,027
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
0,0268
|
27 июня
|
0,0269
|
4 июля
|
0,0269
|
28 июня
|
0,0269
|
5 июля
|
0,0269
|
29 июня
|
0,0271
|
6 июля
|
0,0269
|
Средний курс за неделю
|
0,02695
|
Средний курс за неделю
|
0,0269
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0021 маната (0,5722 процента). Средневзвешенный курс составил 0,36616 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
25 июня
|
0,3654
|
2 июля
|
0,3670
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
0,3679
|
27 июня
|
0,3678
|
4 июля
|
0,3638
|
28 июня
|
0,3672
|
5 июля
|
0,3630
|
29 июня
|
0,372
|
6 июля
|
0,3691
|
Средний курс за неделю
|
0,3681
|
Средний курс за неделю
|
0,36616
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)
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