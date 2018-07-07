Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 25 июня 1,7 2 июля 1,7 26 июня - 3 июля 1,7 27 июня 1,7 4 июля 1,7 28 июня 1,7 5 июля 1,7 29 июня 1,7 6 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0074 маната (0,3738 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98182 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 25 июня 1,981 2 июля 1,9798 26 июня - 3 июля 1,9776 27 июня 1,9814 4 июля 1,9828 28 июня 1,9657 5 июля 1,9817 29 июня 1,9814 6 июля 1,9872 Средний курс за неделю 1,977375 Средний курс за неделю 1,98182

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,3704 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0269 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 25 июня 0,0269 2 июля 0,027 26 июня - 3 июля 0,0268 27 июня 0,0269 4 июля 0,0269 28 июня 0,0269 5 июля 0,0269 29 июня 0,0271 6 июля 0,0269 Средний курс за неделю 0,02695 Средний курс за неделю 0,0269

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0021 маната (0,5722 процента). Средневзвешенный курс составил 0,36616 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 25 июня 0,3654 2 июля 0,3670 26 июня - 3 июля 0,3679 27 июня 0,3678 4 июля 0,3638 28 июня 0,3672 5 июля 0,3630 29 июня 0,372 6 июля 0,3691 Средний курс за неделю 0,3681 Средний курс за неделю 0,36616

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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