Первые китайские дроны уже в Узбекистане

13 июля 2018 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители правоохранительных органов Узбекистана начали эксплуатацию первых дронов, сообщает корреспондент "Подробно.uz".

"Управление внутренних дел Самаркандской области первым в республике стало использовать в своей работе беспилотные летательные аппараты. Данные устройства помогут предотвращать преступления, повысить эффективность работы правоохранительных органов, особенно в условиях массовых скоплений народа. Скорость полета эксплуатируемых дронов – 80 километров в час, высота полета – до 1 километра", – сообщили в УВД Самаркандской области.

По словам специалистов, заряженный полностью аккумулятор дрона обеспечит 30 минут работы и съемку видео в режиме онлайн.

Напомним, что на днях Государственное унитарное предприятие "Геоинновационный центр" при Госкомгеокадастре и китайский производитель дронов BShark Holdings Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в области развития беспилотных технологий.

Китайская компания намерена локализовать производство беспилотных летательных аппаратов в Узбекистане. Стороны будут совместно разрабатывать программы обучения, проводить семинары, осуществлять обмен специалистами, информацией и опытом в сфере развития беспилотных технологий.

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