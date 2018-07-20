Жителей Ташкента закормят фастфудом: Black Star Burger Тимати тоже придёт в Узбекистан

20 июля 2018 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте вскоре планируются открыть ресторан Black Star Burger, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на GŌSHT Groop Абдурашида Иминова.

По словам Иминова, на открытие ресторана приедет один из основателей сети Black Star Burger Тимати. Располагаться он будет на массиве Ц-1.

"Мы создали ресторан новой формации, в котором готовят вкусно, качественно и быстро. Мы сравниваем себя по качеству с мировыми бургерными лидерами уровня Umami, Gordon Ramsey, а в ценовой политике очень демократично стоим наравне с McDonald’s", – заявлял ранее управляющий проектом Black Star Burger Виктор Гор.

Black Star Burger – совместный проект бизнесмена Юрия Левитаса и музыкального лейбла Тимати Black Star. Первый ресторан в Москве открылся в сентябре 2016 года и запомнился москвичам гигантскими очередями у входа.

В итоге Black Star Burger на Новом Арбате окупился за 5 месяцев, говорил "Ведомостям" Юрий Левитас. В разговоре с РБК Юрий Левитас не скрывал, что решил задействовать медийные возможности Black Star Inc. для развития проекта, ссылаясь на 20-миллионную группу подписчиков музыкального лейбла в одном только Instagram.

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