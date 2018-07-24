В Узбекистане будет налажено производство текстильных изделий Zara, Nike и Adidas

24 июля 2018 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекская компания планирует наладить производство изделий от Zara Home Collection и Tac Home на территории Узбекистана, передаёт "Газета.uz".

Arnasoy Gold Tex - это завод с новейшим текстильным оборудованием и стандартом качества ISO 9001, завоевавший поддержку и рекомендации от таких мировых домов моды, как Zara Home Collection и Tac Home. Специалисты этих брендов привлечены для успешного завершения проекта, а также для сотрудничества сроком на 5 лет.

Компания Arnasoy Gold Tex имеет сертификат Oeko-Tex Standard 100, который служит дополнительным подтверждением качества продукции. Завод будет запущен уже в начале 2019 года и обеспечит работой более 700 человек.

Наличие сертификата ISO 9001 позволит узбекскому текстилю войти на международные рынки, где его наличие — обязательное требование. А также можно работать в секторе, который регулируется правительством.

Также в скором времени планируется подписание договора со всемирно известными брендами Nike и Adidas для производства спортивной одежды. Эта новость станет настоящим подарком для поклонников футбола, особенно сейчас, когда в Узбекистане активно развивается этот вид спорта и физическая культура в целом.

Умид Ахмаджонов, одновременно являющийся главой Федерации футбола и Национального олимпийского комитета Узбекистана, пообещал приложить все силы для оправдания оказанного ему доверия.

«Вместе мы приложим все усилия для развития спорта и завоевания высоких достижений на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио», — заявил Умид Ахмаджонов 16 января во время своего избрания в НОК.

Текстиль, который будет выпускаться на новом заводе, с легкостью составит конкуренцию мировым лидерам. У жителей и гостей Узбекистана появится отличная возможность приобрести удобные и модные новинки от известных производителей, сделанные из отечественного хлопка и по доступной цене. А самое главное — можно будет с гордостью носить и дарить вещи из узбекского текстиля от компании Arnasoy Gold Tex.

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