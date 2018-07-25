Азербайджан и Турция втрое увеличат количество пассажирских авиарейсов

25 июля 2018 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча между делегациями Государственного агентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Генеральным директоратом гражданской авиации Турции, сообщает министерство в среду.

Во встрече также приняли участие представители авиакомпаний из обеих стран. Стороны обсудили вопрос либерализации воздушного сообщения между двумя братскими странами.

В результате проведенных переговоров было принято решение об увеличении количества пассажирских рейсов между городами на территории сторон почти в три раза (с 45 до 127 рейсов в неделю).

Право полетов будет распространяться на все авиакомпании Азербайджана и Турции.

Кроме того, стороны договорились начать обсуждения нового проекта Соглашения о воздушном сообщении. После подписания этот документ должен заменить действующее Межправительственное соглашение о воздушном транспорте, подписанное второго мая 1992 года.

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