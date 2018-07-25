Азербайджан выйдет на полное самообеспечение семенами основных сельхозкультур

25 июля 2018 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в ближайшие годы планирует выйти на полное самообеспечение семенами основных зерновых культур.

Об этом в среду в ходе пресс-конференции сказал глава Государственной службы по регистрации сортов растений и контроля за семенами при министерстве сельского хозяйства Имран Джумшудов.

«В Азербайджане в текущем году планируется произвести до 100 тысяч высококачественных семян зерновых, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 80 тысяч. В целом в ближайшие годы мы намерены выйти на полное самообеспечение семенами основных сельскохозяйственных культур», - отметил Джумшудов.

Говоря о возможности использования в Азербайджане генетически модифицированных (ГМО) семян, глава Госслужбы отметил, что подобные случаи пресекаются. «Такие семена могут попасть в страну только для использования в научно-исследовательских целях», - подчеркнул Джумшудов.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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