МВФ: Узбекистану необходимо поднять цены на энергоносители для населения

Правительству Узбекистана нужно привести тарифы и цены на энергоносители ближе к уровню окупаемости затрат, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на отчёт миссии Международного валютного фонда (МВФ).

Миссия МВФ посетила Узбекистан с 17 по 26 июля и опубликовала свои выводы касательно текущей ситуации в экономике страны и предложения по ее улучшению.

Так, например, специалисты МВФ считают, что правительству нужно привести тарифы и цены на энергоносители ближе к уровню окупаемости затрат.

Эксперты отмечают, что из-за сложившейся ситуации государственные предприятия, предоставляющие коммунальные услуги и производящие энергоносители, несут значительные убытки в связи с растущими расходами на используемые ресурсы, и положение этих госпредприятий усугубляется устоявшейся неэффективной практикой их деятельности. При этом, регулируемые цены на коммунальные услуги и энергоносители искажают сигнальную функцию относительных цен, указывающую на возникновение дефицита ресурсов. Повышение цен на энергоносители, считают в МВФ, позволит решить эту проблему.

"Цены на энергоносители для населения уже были существенно повышены с прошлого года, но повышение цен лишь позволило компаниям компенсировать рост расходов на импортируемое сырье. Для верной оценки разрыва между тарифами и ценами, обеспечивающими окупаемость затрат, необходимы более точные данные о затратах. Эти и другие факторы неопределенности говорят в пользу необходимости постепенного повышения тарифов", – отмечается в заявлении МВФ.

По оценкам, такое постепенное повышение тарифов, вероятно, добавит в 2018-2019 годах около 4 процентных пунктов к совокупному показателю инфляции, рассчитываемому на основе индекса потребительских цен (ИПЦ), при условии, что влияние такого повышения на инфляцию будет ограничено эффектами первого и второго порядка.

Правительству также необходимо будет нейтрализовать неблагоприятные последствия повышения тарифов для категорий населения с низкими доходами, в том числе путем увеличения целевых социальных пособий.

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