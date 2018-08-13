Банковские металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в понедельник снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 13 августа подешевела по сравнению с минувшей пятницей на 4,386 маната, составив 2054,6795 маната, серебра - на 0,2464 маната, до 25,942 маната, платины - на 23,2305 маната, до 1391,331 маната, палладия - на 2,6945 маната, до 1535,8905 маната за унцию.
|
Название
|
13.08.18
|
10.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2054,6795
|
2059,0655
|
Серебро
|
XAG
|
25,942
|
26,1884
|
Платина
|
XPT
|
1391,331
|
1414,5615
|
Палладий
|
XPD
|
1535,8905
|
1538,585
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
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