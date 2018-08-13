Банковские металлы в Азербайджане подешевели

13 августа 2018 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в понедельник снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 13 августа подешевела по сравнению с минувшей пятницей на 4,386 маната, составив 2054,6795 маната, серебра - на 0,2464 маната, до 25,942 маната, платины - на 23,2305 маната, до 1391,331 маната, палладия - на 2,6945 маната, до 1535,8905 маната за унцию.

Название

13.08.18

10.08.18

Золото

XAU

2054,6795

2059,0655

Серебро

XAG

25,942

26,1884

Платина

XPT

1391,331

1414,5615

Палладий

XPD

1535,8905

1538,585

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 августа
Бизнес 09:21
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 11 августа 12:10
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 11 августа 11:03
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
Бизнес 11 августа 09:49
В Азербайджане подешевели золото и серебро
Бизнес 10 августа 10:36
Центробанк Азербайджана установил курс маната на 10 августа
Бизнес 9 августа 17:14
Лента новостей
Сегодня завершается процедура выбора специальностей в вузы Азербайджана
Общество 11:08
В Испании более 260 человек пострадали при обрушении платформы на концерте
Европа 11:08
Китай о роли Азербайджана в проекте «Шелкового пути» (Эксклюзив)
Бизнес 11:06
В Азербайджане сократилось число атак на инфосистемы госведомств
ИКТ 10:55
Китай и Азербайджан могут создавать СП в третьих странах (Эксклюзив)
Бизнес 10:55
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Абшеронского логистического центра
Политика 10:46
В Узбекистане вновь сократилась добыча нефти, но выросло производство бензина
Энергетика 10:30
В южном регионе Азербайджана произошло землетрясение
Происшествия 10:29
В результате армянской провокации ранен военнослужащий азербайджанской армии
Нагорно-карабахский конфликт 10:26