Банковские металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в понедельник снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 13 августа подешевела по сравнению с минувшей пятницей на 4,386 маната, составив 2054,6795 маната, серебра - на 0,2464 маната, до 25,942 маната, платины - на 23,2305 маната, до 1391,331 маната, палладия - на 2,6945 маната, до 1535,8905 маната за унцию.

Название 13.08.18 10.08.18 Золото XAU 2054,6795 2059,0655 Серебро XAG 25,942 26,1884 Платина XPT 1391,331 1414,5615 Палладий XPD 1535,8905 1538,585

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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