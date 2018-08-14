Госнефтефонд Азербайджана может пересмотреть инвестпортфель на фоне ситуации в Турции и РФ

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) готов внести изменения в свой инвестиционный портфель, связанные с турецкими и российскими активами.

Об этом говорится в сообщении Фонда, распространённом во вторник.

«В инвестиционном портфеле SOFAZ на конец второго квартала текущего года приблизительно 0,9 процента приходится на инвестиции в турецкие государственные облигации и столько же на инвестиции в российские активы (акции банка ВТБ, а также офис и торговый центр в Москве), что совпадает с текущей рыночной конъюнктурой, текущей инвестиционной стратегией SOFAZ и соответствующими среднесрочными и долгосрочными реальными ожиданиями по доходам. Вместе с этим, с учетом геополитических рисков, наблюдаемых за последнее время в этих странах, серьезно анализируются текущее состояние инвестиционного портфеля, рыночная конъюнктура и ожидания, с тем, чтобы в случае необходимости предпринять быстрые тактические шаги по изменению инвестиционного портфеля», - говорится в сообщении Фонда.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Активы SOFAZ по итогам первого полугодия 2018 года увеличились на 6,22 процента по сравнению с началом текущего года (35,806 миллиарда долларов), составив 38,036 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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