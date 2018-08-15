Азербайджан откроет еще пять торговых домов за рубежом (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен значительно расширить число своих торговых и винных домов за рубежом.



Об этом в среду сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на заседании Клуба экспортеров, посвященном деятельности торговых домов Азербайджана.



По словам замминистра, в ближайшее время Азербайджан планирует открыть торговые и винные дома еще в пяти странах.



"До конца 2018 года планируется открыть торговые и винные дома в ОАЭ, России, Китае, Польше и Казахстане", - отметил Мамедов.

Напомним, что в настоящее время торговые дома Азербайджана действуют в Украине, Беларуси и в Латвии.

Торговые дома поддерживают продвижение азербайджанской продукции под брендом Made in Azerbaijan, маркетинговые исследования, участие в выставках в рамках единого стенда и другую деятельность, связанную с продвижением азербайджанских товаров.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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