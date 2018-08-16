В Ташкенте реализуется эксперимент: инвесторам будет легче получить земельные участки

БАКУ /Trend/ - В течение одного года (до 15 августа 2019 года) в столице Узбекистана будет реализовываться эксперимент по улучшению инвестиционного климата, в соответствии с которым решение по многим вопросам будет приниматься столичной администрацией, передаёт узбекский телеканал «Узбекистан 24».

Соответствующий указ подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в среду. Документ дает старт новой системе работы с инвесторами.

Главе администрации Ташкента предоставляется право заключать инвестиционные договора, если речь идет о реализации инвестпроектов с долей иностранных вложений в эквиваленте 10 миллионов долларов и выше.

В соответствии с новым порядком, теперь после прямых переговоров с заключением договоров могут предоставляться во владение и пользование земельные участки для осуществления инвестиционной деятельности и объекты госсобственности независимо от их площади.

Среди других нововведений – предоставление частным управляющим организациям функций дирекций малых промышленных зон на основе договора доверительного управления.

Земельные участки теперь будут сначала резервироваться за инвестором сроком на один год или более, в зависимости от сложности проекта. За это время должны быть выполнены условия согласно договору. Если инвестор не справился, резервирование отменяется без компенсации и возмещения убытков.

С 1 октября 2018 года отменяется порядок уплаты фиксированного налога юридическими лицами, оказывающими услуги по временному хранению автотранспортных средств, с переходом на уплату единого налогового платежа либо общеустановленного налога.

Здания, сооружения и иная инфраструктура авиакомпании «Специальные авиационные работы» (САР) национального авиаперевозчика «Узбекские авиалинии» в Сергелийском районе передаются на безвозмездной основе столичной администрации. На площади в 101 гектар будет запущена малая промышленная зона «Индустриальный парк».

По итогам эксперимента действие указа может быть распространено на другие регионы Узбекистана.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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