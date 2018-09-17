Рынок страхования Азербайджана продолжит рост и в 2018 году - эксперт

17 сентября 2018 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рынок страхования Азербайджана продолжит свой рост и в 2018 году, считает эксперт в области страхования, председатель комитета страховых посредников Ассоциации страховщиков Азербайджана Хаял Мамедханлы.

По словам эксперта, итоги первого полугодия 2018 года для страхового рынка Азербайджана являются очень интересными и весьма оптимистичными.

"Правда рост по обязательным видам страхования был не слишком значительным, но радует то, что по большинству видов добровольного страхования наблюдается рост. Дело в том, что рынок обязательного страхования всегда ограничен. После насыщения рынка, темпы роста обязательных видов страхования всегда ослабевают и зависит только от повышения страховых премий. Но у добровольных видов страхования всегда есть большие перспективы, и то, что они демонстрируют рост – является хорошим показателем", - сказал Мамедханлы Trend в понедельник.

В целом, по его мнению, рост страхового рынка в 2018 году если и не превысит прошлогодний показатель, то все равно будет близок к нему.

"Я считаю, что рынок в этом году сможет достичь 600 миллионов манатов. То есть если в прошлом году сборы на рынке составили около 570 миллионов манатов, то в текущем году рынок вырастет еще на 30 миллионов", - сказал Мамедханлы.

Эксперт отметил, что другим интересным фактом, является сокращение выплат страховых компаний, что приводит к росту доходности сектора.

"Это очень положительно для рынка. При этом сокращение выплат никоим образом не является следствием того, что компании отказываются от выплат собственным клиентам. Дело в том, что уменьшается число страховых случаев и убыточность. Такая тенденция в будущем позволит страховым компаниям получать большую прибыль, направлять больше средств на инвестиции и расширение, а также на внедрение новых продуктов", - сказал эксперт.

Напомним, что в январе-июне 2018 года действующие в Азербайджане страховые компании (СК) собрали премии на 396,37 миллиона манатов, что на 43,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Выплаты СК за тот же период составили 119,3 миллиона манатов, что на 4,1 процента меньше показателя первого полугодия 2017 года. При этом, 72,4 процента (286,84 миллиона манатов) всех сборов на рынке пришлось на добровольное страхование, 27,6 процента (109,53 миллиона манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 73 процента (87,11 миллиона манатов), а на обязательное страхование пришлось 27 процентов (32,2 миллиона манатов) выплат.

В прошлом году рынок страхования Азербайджана вырос почти на 15 процентов, а страховые сборы впервые превысили отметку в 500 миллионов манатов.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

Официальный курс на 13 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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