Названы сроки ввода в эксплуатацию двух уникальных паромов, строящихся в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Ввести в эксплуатацию два уникальных парома типа Ro-Pax, строящихся на Бакинском судостроительном заводе Baku Shipyard, планируется к концу 2019 – началу 2020 года.

Об этом сообщили Trend в ООО "Бакинский судостроительный завод".

Отметим, что строить паромы начали в середине марта 2017 года.

"В данный момент на Бакинском судостроительном заводе ведется активное строительство двух судов типа Ro-Pax или железнодорожно-автомобильно-пассажирских паромов. Работы по каждому из них ведутся в соответствии с графиком. На данный момент строительство корпуса первого судна находится на завершающем этапе и выполнено на 75 процентов, на втором судне корпусные работы завершены на 50 процентов. Сдача двух судов в эксплуатацию планируется к концу 2019 - началу 2020 года", - сказали в ООО.

Новые паромы "открытого" типа по проекту CNF18C предназначены каждый для перевозки 56 железнодорожных цистерн с шириной колеи 1520 миллиметров, грузовых автомобилей (50 автопоездов), 46 полувагонов, 44 грузовых вагонов, включая опасные грузы, а также 100 пассажиров, с кормовой схемой грузообработки для вагонов и автомобилей и бортовой рампой для погрузки-выгрузки автотехники на обычные причалы.

ООО "Бакинский судостроительный завод" - совместное предприятие SOCAR, Азербайджанской инвестиционной компании (АИК) и Keppel Offshore & Marine, было открыто Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в сентябре 2013 года.

Keppel владеет 10 процентами акций завода и несет полную ответственность за его управление и эксплуатацию. Крупнейшим акционером предприятия с долей в 65 процентов является SOCAR, а также АИК, которая владеет четвертью акций завода.

Завод предназначен для строительства широкого спектра специализированных и торговых судов, в том числе многоцелевых морских кораблей, таких как суда снабжения платформ, а также танкеров и грузовых судов. На предприятии также созданы возможности для ремонта судов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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