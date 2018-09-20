Банковские металлы в Азербайджане продолжают удорожание

20 сентября 2018 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на банковские металлы в Азербайджане продолжили рост, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 20 сентября подорожала по сравнению со вторником на 6,0435 маната, составив 2049,5625 маната, серебра - на 0,2104 маната, до 24,3566 маната, платины – на 11,951 маната, до 1403,0015 маната, палладия – на 38,828 маната, до 1767,83 маната.

Название

20.09.18

19.09.18

Золото

XAU

2049,5625

2043,519

Серебро

XAG

24,3566

24,1462

Платина

XPT

1403,0015

1391,0505

Палладий

XPD

1767,83

1729,002

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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