Банковские металлы в Азербайджане продолжают удорожание

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на банковские металлы в Азербайджане продолжили рост, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 20 сентября подорожала по сравнению со вторником на 6,0435 маната, составив 2049,5625 маната, серебра - на 0,2104 маната, до 24,3566 маната, платины – на 11,951 маната, до 1403,0015 маната, палладия – на 38,828 маната, до 1767,83 маната.
|
Название
|
20.09.18
|
19.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2049,5625
|
2043,519
|
Серебро
|
XAG
|
24,3566
|
24,1462
|
Платина
|
XPT
|
1403,0015
|
1391,0505
|
Палладий
|
XPD
|
1767,83
|
1729,002
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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