Банковские металлы в Азербайджане продолжают удорожание

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на банковские металлы в Азербайджане продолжили рост, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 20 сентября подорожала по сравнению со вторником на 6,0435 маната, составив 2049,5625 маната, серебра - на 0,2104 маната, до 24,3566 маната, платины – на 11,951 маната, до 1403,0015 маната, палладия – на 38,828 маната, до 1767,83 маната.

Название 20.09.18 19.09.18 Золото XAU 2049,5625 2043,519 Серебро XAG 24,3566 24,1462 Платина XPT 1403,0015 1391,0505 Палладий XPD 1767,83 1729,002

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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