За год количество европейских компаний в Азербайджане выросло почти на треть

22 сентября 2018 13:04 (UTC+04:00)

НАХЧЫВАН /Trend/- Количество европейских компаний в Азербайджане выросло с 300 до 385 в текущем году.

Об этом сказал глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе пресс-конференции, посвященной Дням ЕС в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Глава Представительства отметил, что ЕС впервые организовал такое широкомасштабное мероприятие в Нахчывани. На этом мероприятии участвуют 60 представителей ЕС, включая представителей 17 посольств ЕС.

Янкаускас сказал, что некоторые европейские компании уже работают в НАР, и эти компании инвестируют в такие сферы как возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство.

«ЕС - крупнейший торговый партнер Азербайджана. Евросоюз также является крупнейшим инвестором в нефтяной и ненефтяной секторы Азербайджана. Мы высоко ценим Азербайджан как стабильного и надежного партнера»,- сказал Янкаускас.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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