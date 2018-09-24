За два года таможенные поступления в казну Азербайджана от е-торговли выросли в 20 раз - зампред

24 сентября 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в государственный бюджет Азербайджана в виде пошлин на основе таможенных деклараций перечислено порядка 400 тысяч манатов от оборота электронной торговли, сказал на проводимом в понедельник в Баку форуме по электронной торговле заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Игбал Бабаев.

По словам Бабаева, столь высокая динамика роста поступлений в сфере е-торговли стала очевидна за последние два года.

"В 2016 году этот показатель составлял всего лишь 20 тысяч манатов. В мировой практике на электронную торговлю приходится порядка 10 процентов от общего объема товарооборота. При этом ежегодный темп роста е-торговли составляет 10 процентов. Говоря в цифрах, если сегодня общий оборот мировой е-торговли составляет примерно три триллиона долларов, то к 2021 году этот показатель достигнет пяти триллионов долларов", - сказал Бабаев.

Основной фокус, по словам зампреда Госкомтаможни, делается на B2B сегмент: "Очень хотелось бы, чтобы ситуация в сфере е-торговли в Азербайджане улучшалась. При этом хотелось бы отметить, что эта сфера в стране динамично развивается. В настоящее время усилия направлены на обеспечение эффективного правового регулирования отрасли. В связи с этим сейчас ведутся работы над подготовкой новых законопроектов. Основной упор делается на ведение статистического учёта, на сотрудничество бизнеса и таможенных органов и усиление потенциала. Мы осваиваем новые технологии сбора данных. Например, в мировой практике ведётся статистика по заказам е-торговли. Есть страны, где наибольшим спросом пользуются одежда, игрушки и другие бытовые товары. В Азербайджане же подавляющее большинство импорта приходится на мобильные телефоны и на компьютерные комплектующие", - сказал Бабаев.

По его словам, благодаря усилению регулирования сферы е-торговли, поступления в госказну в виде пошлин от импортируемых в страну по линии е-торговли только по мобильным телефонам в этом году ожидаются на уровне 200 миллионов манатов.

"Ситуация на рынке мобильных телефонов улучшается, о чем констатируют сами дилеры, которые выражают нам благодарность за то, что ведомство делает всё возможное для формирования благоприятной конкурентной среды на рынке", - сказал Бабаев.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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