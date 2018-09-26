ФРС США повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта

26 сентября 2018 22:37 (UTC+04:00)

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

В 2018 году ставка уже была повышена на заседаниях в марте и в июне. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре — до 1,25-1,5%, в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

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