Азербайджанский бизнес освоил 66% льготного кредитования на 2018 год (версия 2)

2 октября 2018 14:42 (UTC+04:00)

Добавлены подробности: первая версия была опубликована в 12:26

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана планирует выделить льготных кредитов на 170 миллионов манатов, сказал журналистам во вторник заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

По его словам, с начала года предприниматели уже получили льготных кредитов на 113 миллионов манатов.

Отметим, что согласно порядку, годовая процентная ставка по кредитам Фонда составляет один процент, еще четыре процента - ставка уполномоченной кредитной организации. Минимальный размер льготного кредита, который может предоставить Фонд, составляет пять тысяч манатов, а максимальный - 10 миллионов манатов.

При этом, малые кредиты (от пяти тысяч до пятидесяти тысяч манатов) выделяются на период до трех лет, средние кредиты (от 50 001 до одного миллиона манатов) - сроком на пять лет, крупные кредиты (от 1 000 001 до десяти миллионов манатов) - сроком до десяти лет.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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