Фонд развития предпринимательства Азербайджана огласил приоритетные направления финансирования

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства намерен финансировать проекты, направленные на экспорт азербайджанской продукции.

Об этом сказал во вторник на мероприятии заместитель председателя Фонда развитии предпринимательства в Азербайджане Ариф Велимамедов.

"Наша цель – сократить импорт товаров, наладить производство этих товаров в Азербайджане, отвечающим международным стандартам, чтобы в дальнейшем мы могли организовать экспорт этих товаров за рубеж", - сказал Велимамедов.

Кроме того, он отметил, что Фонд развития предпринимательства считает приоритетным финансирование предприятий, основанных с применением новых инновационных технологий.

В частности, приоритетными сферами по-прежнему остаются - животноводство, посевные хозяйства, логистические центры, предприятия по переработке овощей и фруктов, туризм.

Отметим, что согласно порядку, годовая процентная ставка по кредитам Фонда составляет один процент, еще четыре процента - ставка уполномоченной кредитной организации. Минимальный размер льготного кредита, который может предоставить Фонд, составляет пять тысяч манатов, а максимальный - 10 миллионов манатов.

При этом, малые кредиты (от пяти тысяч до пятидесяти тысяч манатов) выделяются на период до трех лет, средние кредиты (от 50 001 до одного миллиона манатов) - сроком на пять лет, крупные кредиты (от 1 000 001 до десяти миллионов манатов) - сроком до десяти лет.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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