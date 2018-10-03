За год резервы Центробанка Азербайджана выросли более чем на 7%

3 октября 2018 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На конец сентября 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 367 миллионов долларов (на 7,1 процента) - до 5 534,5 миллиона долларов.

Эти цифры приведены в статистических данных, размещенных в среду на сайте ЦБА.

За сентябрь резервы Центробанка увеличились на 31 миллион долларов, а с начала года - выросли на 199,9 миллиона долларов.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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