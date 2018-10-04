ЕБРР утвердил новую пятилетнюю стратегию для Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Узбекистана, которая определяет приоритеты банка в стране на ближайшие пять лет, передаёт "Подробно.uz".

Стратегия отражает последние изменения в политической и макроэкономической среде страны и направлена на создание открытой, интегрированной и ориентированной на экспорт экономики.

В новой стратегии ЕБРР для Узбекистана признается необходимость укрепления демократических институтов страны, расширения роли гражданского общества, предоставления большей свободы средствам массовой информации и продвижения женского предпринимательства. Банк также продолжит мониторинг прогресса в искоренении принудительного и детского труда в таких секторах, как хлопководство.

Операционные и стратегические приоритеты ЕБРР в Узбекистане будут основываться на следующих трех столпах:

Повышение конкурентоспособности путем усиления роли частного сектора.

Содействие зеленой энергетике и эффективному использованию ресурсов.

Поддержка расширения регионального и международного сотрудничества и интеграции.

Отметим, что в период с 1992 по 2010 год ЕБРР инвестировал в Узбекистане 894 миллиона евро в 54 проекта. К концу 2017 года банк подписал первые шесть новых операций в стране с 2010 года на общую сумму более 153 миллионов евро.

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