Гийом Фори будет назначен генеральным директором Airbus

9 октября 2018 00:15 (UTC+04:00)

Совет управляющих европейской авиастроительной корпорации Airbus объявил о своем решении выдвинуть кандидатуру Гийома Фори на должность генерального директора корпорации. Как передаёт ТАСС o решении, принятом на заседании совета в понедельник, говорится в распространенном заявлении корпорации.

Пятидесятилетний Гийом Фори возглавлял ранее подразделение корпорации по выпуску самолетов коммерческой авиации. Он имеет опыт работы не только в авиационной, но и в автомобильной промышленности. На своем нынешнем посту он находится с февраля этого года после того, как его покинул Фабрис Брегье, планы которого занять должность генерального директора Airbus не были поддержаны руководством корпорации. До этого Фори находился на должности главы отделения Airbus по производству вертолетов.

Во главе корпорации француз Гийом Фори сменит представителя Германии Томаса Эндерса. В декабре 2017 года Airbus объявила, что Эндерс не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок в 2019 году. Эндерс покинет свой пост весной будущего года и назначение его сменщика будет официально проведено на генеральной ассамблее акционеров Airbus, которая состоится 10 апреля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ашхабаде проведут международную телекоммуникационную выставку-конференцию
Туркменистан 4 сентября 19:26
Услуги связи на бортах «Узбекских авиалиний» станут доступны с поступлением новых Boeing, Airbus (Эксклюзив)
ИКТ 13 июля 13:55
«Узбекские авиалинии» отказались от приобретения самолётов Bombardier (Эксклюзив)
Бизнес 13 июля 12:10
"Узбекские авиалинии" в 2018 году перевезёт свыше 3 миллионов пассажиров
Туризм 9 июля 09:15
«Узбекские авиалинии» намерены использовать только Airbus и Boeing
Бизнес 29 июня 10:37
Узбекистан получит два Airbus A320 к концу года
Бизнес 16 июня 11:15
Лента новостей
Социальную сеть Google+ закроют для пользователей
ИКТ 8 октября 23:55
Facebook представила «портал»: две умные колонки с экранами
ИКТ 8 октября 23:33
Кандидат в президенты Бразилии пообещал приватизировать госкомпании
Другие страны 8 октября 23:13
Попавший в ДТП с 20 погибшими в штате Нью-Йорк лимузин был неисправен
США 8 октября 22:32
Пашинян подписал меморандум о досрочных выборах в декабре
Армения 8 октября 22:02
В Азербайджане обнародованы правила обращения членов семей шехидов за единовременными выплатами (ФОТО)
Экономика 8 октября 21:36
В Турции увеличилось число абонентов мобильной связи
Бизнес 8 октября 21:01
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку лабораторных приборов
Тендеры 8 октября 20:58
США могут потеснить Россию в энергетике - советник Трампа
США 8 октября 20:39