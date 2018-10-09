Гийом Фори будет назначен генеральным директором Airbus

Совет управляющих европейской авиастроительной корпорации Airbus объявил о своем решении выдвинуть кандидатуру Гийома Фори на должность генерального директора корпорации. Как передаёт ТАСС o решении, принятом на заседании совета в понедельник, говорится в распространенном заявлении корпорации.

Пятидесятилетний Гийом Фори возглавлял ранее подразделение корпорации по выпуску самолетов коммерческой авиации. Он имеет опыт работы не только в авиационной, но и в автомобильной промышленности. На своем нынешнем посту он находится с февраля этого года после того, как его покинул Фабрис Брегье, планы которого занять должность генерального директора Airbus не были поддержаны руководством корпорации. До этого Фори находился на должности главы отделения Airbus по производству вертолетов.

Во главе корпорации француз Гийом Фори сменит представителя Германии Томаса Эндерса. В декабре 2017 года Airbus объявила, что Эндерс не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок в 2019 году. Эндерс покинет свой пост весной будущего года и назначение его сменщика будет официально проведено на генеральной ассамблее акционеров Airbus, которая состоится 10 апреля.

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