Третий аэропорт Стамбула приступил к продаже билетов на полеты в Баку

БАКУ /Trend/ - Начинаются продажи билетов на полеты из третьего аэропорта Стамбула в Баку, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что также на днях начнутся продажи билетов на полеты из этого аэропорта на внутренние рейсы.

Напомним, что 29 мая под контролем Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMİ) в третьем аэропорту в Стамбуле состоялся первый контрольный полет. Работы по тестированию первого полета в третьем аэропорту были проведены успешно.

Третий аэропорт построен в районе озера Теркос в северной части Стамбула.

В настоящее время из Турции осуществляются полеты по 282 направлениям. С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится до 350.

Протяженность первой взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составляет 3,7 километра, ширина - 60 метров.

Протяженность второй взлетно-посадочной полосы в новом аэропорту составит 4,1 километра при ширине 60 метров.

На территории аэропорта построены 28 мостов и гидрометеорологическая башня.

В третьем аэропорту в Стамбуле установлено около 300 пассажирских и грузовых лифтов.

Также в новом аэропорту создан Airport City, состоящий из сети магазинов, логистических и выставочных центров.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство аэропорта обошлось в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции. На его строительство были выделены кредиты следующими турецкими банками: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Официальный курс на 10 октября – 6.1266 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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