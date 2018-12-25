Как субъекты микробизнеса в Азербайджане должны будут платить налоги в 2019 году?

25 декабря 2018 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2019 года субъекты микробизнеса в Азербайджане будут выплачивать подоходный налог и налог на прибыль после вычитания размера льгот.

Об этом, как передает Trend, сказала генеральный директор Департамента налоговой политики министерства по налогам Азербайджана Самира Мусаева во время пресс-конференции, посвященной изменениям, сделанным в Налоговый Кодекс Азербайджана.

Поясняя внесенные в законодательство поправки, она отметила, что министерство не будет требовать от предпринимателей выплачивать весь налог, а потом возвращать им сумму, подпадающую под льготы.

Отметим, что с первого января 2019 года 75 процентов доходов и прибыли субъектов микро-предпринимательства будет освобождена от уплаты подходного налога и налога на прибыль.

Кроме того, микро-предприниматели (стартапы), получившие специальный документ, подтверждающий их инновационную деятельность, будут освобождены от налога на прибыль и подоходного налога сроком на три года.

В Азербайджане субъектами микробизнеса считаются компании с ежегодным доходом до 200 тысяч манатов и штатом сотрудников до десяти человек.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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