Годовой грузопоток по реке Янцзы достиг 2,69 млрд тонн

Грузопоток по реке Янцзы в 2018 году достиг 2,69 млрд тонн, увеличившись на 7,6 проц. в годовом исчислении. По данному показателю Китай вышел на первое место в мире по объему внутреннего водного транспорта, пишет Trend со ссылкой на Синьхуа.

При этом рекордными стали объем грузовых перевозок через судоходные шлюзы гидроузла "Санься" /"Три ущелья"/ и объем контейнерных перевозок по крупнейшей реке Китая. Об этом сообщили на состоявшемся в воскресенье рабочем совещании по судоходству на реке Янцзы.

В 2018 году объем контейнерных перевозок по реке Янцзы составил 17,5 млн стандартных контейнеров с приростом на 6,1 проц. по сравнению с предыдущим годом. Оборот грузов через шлюзы гидроузла "Санься" достиг 144 млн тонн, что более чем на 40 проц. больше проектной пропускной способности шлюзов.

В прошлом году также отмечено улучшение транспортной структуры по реке Янцзы. Количество причалов с грузооборотом в 10 тыс. тонн и больше на Янцзы выросло до 587. Средний тоннаж грузовых судов, курсирующих по главной водной артерии Янцзы, увеличился с 1630 тонн в 2017 году до 1780 тонн в 2018 году.

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