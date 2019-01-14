Turkish Airlines в 2018 году перевезла более 75 млн пассажиров

БАКУ /Trend/ - Turkish Airlines обнародовала данные по пассажирообороту и грузообороту за декабрь прошлого года, согласно которым уровень загрузки составил 80,2%. Имея в основе высокие показатели позапрошлого года, рост числа пассажиров, выручки за километр и уровня загрузки стали важным индикатором непрекращающегося увеличения глобального интереса к Турции и Turkish Airlines в последнем квартале года.

Рост пассажиропотока продолжился в декабре, количество перевезённых пассажиров выросло на 1% и достигло 5,5 млн человек. Уровень загрузки составил 80,2%.

В декабре 2018 года общий уровень загрузки вырос на 0,5 процентных пункта. При этом уровень загрузки на международных рейсах вырос на 0,5 процентных пункта до 80%, а на внутренних рейсах – до 84%. Количество международных транзитных пассажиров выросло примерно на 3%, в то время как количество пассажиров международных рейсов (исключая транзитных пассажиров) увеличилось на 8%.

В декабре объем перевозок грузов/почты продолжил двухзначный рост и увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В наибольшей степени рост произошёл за счёт перевозок внутри Африки (33%), Северной Америки (33%), Дальнего Востока (17%) и Европы (17%).

В декабре рост уровня загрузки рейсов по Африке составил 2,5 процентных пункта, а по Северной Америке, Европе, Среднему и Дальнему Востоку 1 процентных пункта.

За январь-декабрь прошлого года рост спроса и общего числа перевезенных пассажиров составил 10% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество перевезённых пассажиров превысило 75,2 млн человек, что на 9,6% больше показателя за 2017 год.

С января по декабрь 2018 года общий уровень загрузки рейсов вырос на 3 процентных пункта до 82%. Уровень загрузки международных рейсов вырос на 3 процентных пункта до 81%, а внутренних рейсов – на 1 процентных пункта до 85%. Без учета трансферных (транзитных) пассажиров количество международных пассажиров значительно увеличилось на 12%.

В течение первых 12 месяцев 2018 года объем перевозок грузов/почты увеличился на 25% и превысил 1,4 млн тонн.

Информация о Turkish Airlines:

Авиакомпания Turkish Airlines, основанная в 1933 году и имевшая на тот момент парк из пяти самолётов, в настоящее время является членом международного альянса Star Alliance и 4-звездной авиакомпанией с парком, состоящим из 329 пассажирских и грузовых) воздушных судов, летающих по 304 направлениям по всему миру, включая 255 международных и 49 внутренних. Более подробная информация об авиакомпании Turkish Airlines представлена на ее официальном сайте www.turkishairlines.com, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin и Instagram.

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