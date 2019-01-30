Азербайджан в 2020 году начнет экспортировать в Европу мебель под брендом Made in Azerbaijan

30 января 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2020 году начнет экспортировать в различные страны Европы мебель под брендом Made in Azerbaijan.

Об этом сказал директор действующей в Агстафинском районе мебельной фирмы Saloglu Таджаддин Мустафаев в ходе выступления на конференции по итогам исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах», проведенной с участием Президента Ильхама Алиева.

Мустафаев отметил, что после расширения производственных мощностей предприятия, где в настоящее время работают 400 человек, планируется открыть 2500 рабочих мест.

«Уже началось строительство новой мебельной фабрики с общей площадью 17,5 квадратных метров. Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов манатов», - сказал директор фирмы.

Мустафаев также отметил, что при поддержке государства на реализацию проекта выделен льготный кредит на сумму 10 миллионов манатов, подписан контракт с немецкой компанией HOMAG Group для покупки самого передового технологического оборудования, и в скором времени оно будет доставлено в Азербайджан.

Директор фирмы сказал, что строительство новой мебельной фабрики завершится до конца этого года, и в первом квартале 2020 года уже начнется экспорт

"Это создаст условия для обеспечения занятостью населения, проживающего в регионе, для повышения экспортного потенциала нашего района", - отметил директор мебельной фирмы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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