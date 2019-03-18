БАКУ /Trend/ - С 31 марта Turkish Airlines открывает прямые рейсы Анталия-Баку-Анталия, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

На первом этапе рейсы будут выполняться три раза в неделю с 31 марта по 29 мая. В этот период рейс Анталия-Баку будет выполняться по понедельникам, средам и воскресеньям, а обратный рейс из Баку в Анталию будет выполняться по понедельникам, вторникам и четвергам.



С первого июня рейсы Анталия-Баку-Анталия будут выполняться регулярно.



Время рейсов указано по местному времени: Анталия-Баку (AYT BAK) 23:55-03:40 Баку-Анталия (BAK AYT) 05:15-70:25



Примечание: билеты по указанным направлениям уже поступили в продажу.

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