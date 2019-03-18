"Turkish Airlines" открывает прямые рейсы Анталия-Баку

18 марта 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 31 марта Turkish Airlines открывает прямые рейсы Анталия-Баку-Анталия, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

На первом этапе рейсы будут выполняться три раза в неделю с 31 марта по 29 мая. В этот период рейс Анталия-Баку будет выполняться по понедельникам, средам и воскресеньям, а обратный рейс из Баку в Анталию будет выполняться по понедельникам, вторникам и четвергам.

С первого июня рейсы Анталия-Баку-Анталия будут выполняться регулярно.

Время рейсов указано по местному времени: Анталия-Баку (AYT BAK) 23:55-03:40 Баку-Анталия (BAK AYT) 05:15-70:25

Примечание: билеты по указанным направлениям уже поступили в продажу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Turkish Airlines прекращают эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX
Бизнес 13 марта 15:09
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Софии - СМИ
Турция 12 марта 22:35
Turkish Airlines готовится к "большому переезду"
Бизнес 12 марта 17:56
29 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе из Стамбула в Нью-Йорк
США 10 марта 05:36
Turkish Airlines меняет комфорт путешествия
Бизнес 4 марта 19:40
Turkish Airlines представили новую видео-инструкцию по безопасности
Общество 12 февраля 17:31
Лента новостей
Ближе к цифровому миру с Azercell
ИКТ 18:27
В Пираллахинском районе Баку отметили праздник Новруз (ФОТО)
Общество 18:24
"Чистая страна": Стартовал новый экологический проект университета ADA и Cola-Cola (ФОТО)
Общество 18:19
В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека
Европа 18:16
Строительный рынок Азербайджана сдает позиции
Бизнес 18:09
Азербайджанская компания может наладить реэкспорт автоматических дверей
Бизнес 18:08
Азербайджан продолжает наращивать транспортировку газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум
Энергетика 18:04
До следующей встречи ОПЕК+ запасы нефти в мире могут упасть - саудовский министр
Энергетика 18:02
Новый курс казахстанской валюты по результатам дневных торгов
Финансы 18:01