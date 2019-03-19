Акции Boeing на нью-йоркской бирже после начала торгов понизились на 2,57%

19 марта 2019 02:35 (UTC+04:00)

Акции авиакомпании Boeing Co на нью-йоркской бирже в понедельник к 13:00 (21:00) понизились на 2,57% до $369,16. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом свидетельствует информация на сайте биржи. За последние пять биржевых дней акции компании упали на 7,71%.

Как отметило информационное агентство Bloomberg, это связано с сообщениями о том, что министерство транспорта США проводит проверку с тем, чтобы выяснить, не нарушило ли Федеральное авиационное управление (ФАУ) США нормы безопасности, когда разрешило полеты лайнеров Boeing 737 MAX. Кроме того, по данным агентства, федеральное большое жюри в Вашингтоне 11 марта, на следующий день после катастрофы самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии, направило повестку в адрес человека, причастного к разработке самолетов этой серии.

В минувшую среду по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.

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